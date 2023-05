Juve, Vaciago non ha dubbi: “Rigore netto negato a Rabiot”

Ecco le parole del direttore di Tuttosport all'indomani del pari all'Allianz tra Juve e Siviglia. Guido Vaciago ripercorre le delusioni europee dei bianconeri negli ultimi anni: dal Villareal al Benfica. Solo per citarne alcune: 2004, 2005 e 2006. Eliminazioni agli ottavi, quarti e quarti, per mano di Deportivo -ma soprattutto- di Liverpool e Arsenal.

Il direttore critica la partita dei bianconeri: " Una Juve bruttina: mischia tutto e resta una speranza per il ritorno in Spagna". Di fatto ieri il gol di Federico Gatti all'ultimo secondo ha salvato i bianconeri in extremis da un " romanzo horror della stagione" .

La verità è che: "La Juventus resta aggrappata a due che non sono partiti titolari in una formazione forse non azzeccatissima e in una partita che la Juventus ha giocato male, non all’altezza della serata che richiedeva di più". E sull'episodio del rigore non concesso dall'arbitro tedesco Siebert: "Netto, negato a Rabiot senza neanche un passaggio al Var".