Vaciago: “L’Inter fa paura ma la Juventus deve averne di meno”

Vaciago ha parlato del confronto tra l'Inter e la Juve: per il giornalista, i bianconeri non dovrebbero smettere di credere nello scudetto

Nel suo editoriale su Tuttosport, Guido Vaciago ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Juventus alla luce degli ultimi risultati. Ecco le sue parole: "L’Inter forse non ha la qualità delle Juventus del quinquennio scudetto di Allegri. Però ha quell’autocoscienza della propria forza che aumenta la tranquillità in qualsiasi situazione, anche le più spinose. Ha quella capacità di controllare le partite, accelerando, rallentando, nascondendo la palla per poi accelerare di nuovo. Se si aggiunge una spruzzata di fortuna che fa girare dritto anche quello che dovrebbe andare storto si ha una squadra che è virtualmente imbattibile".