Vaciago: “La ricostruzione della Juventus appare opera gravosa”

Nel suo editoriale su Tuttosport, Guido Vaciago ha parlato dei piani della Juventus per il futuro. Ecco un estratto delle sue parole: "Più che ‘anno zero’, come l’ha definito John Elkann, la Juventus si trova all’anno ‘sottozero’. La ricostruzione appare un’opera molto più gravosa. Pensare che un paio di talenti low cost, scovati da Cristiano Giuntoli, possano creare una squadra vincente è illusorio. Almeno quanto credere, come fanno in molti, che la sostituzione di Massimiliano Allegri sia sufficiente per una svolta netta. La Juventus andata in campo negli ultimi tre mesi è una squadra che riflette una confusione più profonda. Sì, c’è il concetto di “sostenibilità” e “competitività” che si basa molto sulla riconosciuta abilità di Giuntoli nello scouting e sul progetto, genialmente intrapreso cinque anni fa, della seconda squadra. Ma superata la terrificante (e in buona parte ingiusta) tempesta giudiziaria della passata stagione, si ha l’impressione che si navighi a vista".