Vaciago: “La Juventus ieri sera ha giocato con tanta voglia…”

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del match di ieri. Ecco le sue parole su Tuttosport: "Il gol di Chiesa, che chiosa in modo perfetto il magnifico assist in verticale di Cambiaso, così come la rete di potenza di Vlahovic, incarnano la rabbia di una squadra che ha trovato la forza di scrollarsi di dosso le ansie e forse anche la sfiga. Viene da chiedersi perché non ci sono riusciti prima, visto che la diagnosi era chiara da due mesi, ma Allegri non ha trovato una cura. Così è servito il ritorno di una partita che valeva un trofeo per risvegliare l’anima agonistica, andata in letargo dopo la sconfitta con l’Inter che aveva spento il sogno di lottare per lo scudetto".