Vaciago: “Negli ultimi anni c’è stato un odio ingiustificato per Allegri”

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttosport: "Negli ultimi tre anni si è attirato un odio ingiustificato per misura e toni ma non ha neppure cercato di evitarlo, scegliendo una spigolosissima strategia di comunicazione esterna e interna. Allegri ha sbagliato e non poco, buttando via la prima delle tre annate, nella quale aveva la più competitiva delle tre squadre e perdendo il controllo nella seconda parte di questa stagione, iniziata andando oltre i limiti e finita scendendo molto al di sotto di questi. Negli ultimi tre anni tuttavia ha gestito una rosa che è andata impoverendosi di qualità e carattere, affrontando inoltre una serie di situazioni che avrebbero fatto deragliare il 95% degli allenatori. Come dire, poteva fare di più ma anche molto, molto meno".