Vaciago: “Inter? Non è possibile vedere questi errori con il VAR”

Guido Vaciago , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus , parlandone su Tuttosport. Ecco le sue parole: "Non posso e non voglio credere alla malafede, alle partite o ai campionati decisi dall’alto e a tutto il ciarpame complottista.

Ma nello stesso tempo non posso e non voglio credere che sia possibile commettere un errore come quello di Luigi Nasca al Var. Perché non ci sono ragioni tecniche plausibili, non c’è un problema di immagini poco chiare, né di difficile interpretazione del regolamento.