Vaciago: “Il gol di Milinkovic-Savic era irregolare, errore clamoroso”

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla partita tra Lazio e Juventus, parlando anche del gol di Milinkovic-Savic.

redazionejuvenews

Guido Vaciago, giornalista di Tuttosport, ha detto la sua sulla gara tra Lazio e Juventus. Ecco le sue parole sui bianconeri e su alcuni calciatori specifici della Vecchia Signora: "Perché la sua curva viene chiusa e quella della Lazio no? Perché viene convalidato il gol di Milinkovic dopo la clamorosa spinta su Alex Sandro? Perché è l’unica squadra punita, con quindici punti, per le plusvalenze? Il gol irregolare di Milinkovic Savic è clamoroso, ma non necessariamente decisivo nel complesso di una partita che la Juventus aveva raddrizzato dopo pochi minuti, grazie a una reazione di rabbia.

Non si può ridurre l’analisi di Lazio-Juventus al fatto che uno dei due gol della squadra di Sarri era da annullare, perché l’approccio juventino alla gara è stato troppo leggero. I compiti di Allegri e Landucci sono di scoprire "dov’è finito Dusan Vlahovic" e anche scoprire il "perché Chiesa non riesce ancora a giocare per novanta minuti?.

Non è detto che piacciano, ai tifosi, perché non è detto che la Juventus sia innocente, come non è detto che sia colpevole. Per ora c’è chi ha ammesso, con il sorriso sulle labbra, di odiarla, la Juventus. E in fondo anche quella può essere una risposta".