Vaciago: “Alcune scelte dell’entourage di Dybala hanno portato all’addio”

Guido Vaciago, giornalista molto vicino al mondo Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando dell'intervista di Arrivabene. Ecco le sue parole sul marchio bianconero e sui tifosi: "La squadra forte è quella che potrà portare a diffondere il marchio nel mondo. Resta poi il tema della sostenibilità che Arrivabene cita tante volte. Non può essere altrimenti, dietro c’è una famiglia che ha fatto due aumenti di capitale importanti negli ultimi anni. C’è però l’esigenza di camminare con le proprie gambe e quindi chiarisce come la famiglia Agnelli ci sarà sempre, ma allo stesso tempo la squadra non deve dipendere dalla generosità della proprietà. I tifosi? La Juve guarda a un calcio diverso da quello che conosciamo. E’ un calcio del futuro che forse non capiamo, magari le parole di Arrivabene non sono una chiusura al tifo organizzato, ma sicuramente va ripensato rispetto al passato e non dovrà avere collusioni con la criminalità organizzata".