UWCL: sede e orari del primo turno preliminare

A proposito di Juventus e di Nazionale ha parlato Federico Chiesa in conferenza stampa dopo il match vinto dall'Italia contro la Spagna: "Adesso ci godiamo questa finale. Stasera è stata una grandissima battaglia. Devo congratularmi con la Spagna che ha giocato veramente bene però noi abbiamo sofferto da squadra. Noi siamo squadra e si è visto stasera che fino all'ultimo rigore siamo lì tutti insieme. Ora ci giochiamo questa finale, vedremo chi sarà l'avversaria ma siamo felicissimi. Ho di nuovo segnato a Wembley? E' andata bene anche stasera con un gol. Ma ho aiutato la squadra nella fase difensiva. Racconto il gol? Il mister ci ha detto che ci poteva lasciare queste opportunità in contropiede. Ora manca l'ultimo passo? Dobbiamo fare un centimetro alla volta. E lo sarà anche la prossima partita. C'è da recuperare ma saremo pronti per questa grande partita. E' la notte più bella, giocare per sessanta milioni di italiani è un sogno bellissimo. Non ci avrei mai pensato, è la notte più bella della mia carriera. Immobile? Sono orgoglioso di aver riprodotto un gol che faceva spesso mio padre. Abbiamo giocato contro la Spagna che ha giocatori che giocano a questi livelli da quindici anni: Ciro è stato fondamentale per aiutarci in fase difensiva, facevamo fatica a uscire. Loro sono stati una grande squadra ma abbiamo dimostrato che, da grande squadra, siamo usciti con la voglia. Uniti. Metà del gol è suo. Danimarca o Inghilterra? Pensiamo a noi stessi, domani vediamo chi troviamo... L'Inghilterra ha fatto vedere la qualità dei singoli e in mezzo al campo, ora vedremo chi troveremo in finale".