Ursino: “Manna è davvero bravo, Allegri uno dei migliori in Europa”

Giuseppe Ursino, ex dirigente del Crotone, ha detto la sua a "1 Football Club", parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole: "Il parametro zero è un’arma a doppio taglio, e non è assicurato il guadagno. Tuttavia, è difficile vedere un altro anno senza successi dei bianconeri. Sono sicuro che la prossima stagione i bianconeri costruiranno una squadra vincente e fortissima. D’altronde, Manna è un dirigente davvero bravo. Un conoscitore di calcio con cui ho avuto modo di lavorare anche in Svizzera. La permanenza di Allegri è, in tal senso, la scelta giusta? Per me, è uno dei migliori allenatori in Europa. Penso che, per quanto fatto quest’anno, sia un tecnico a cui vanno riconosciuti meriti importanti. È riuscito a qualificarsi in Champions e, soprattutto, ha lanciato giovani molto interessanti.