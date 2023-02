Juve, l’uomo dei conti: “Manovra stipendi? Non sapevamo nulla”

Nuovi elementi sull' Inchiesta Prisma . Il Corriere della Sera infatti ha pubblicato le dichiarazioni dell'interrogatorio di Paolo Piccatti . L' ex presidente del collegio sindacale della Juventus (in carica fino al 29 novembre 2021) aveva parlato in particolare della manovra stipendi . Le sue parole: "Sapevamo quello che era uscito, cioè il risparmio e la riduzione tout court degli stipendi. Quando abbiamo letto gli atti di questo fascicolo delle chat e delle scritture, ci siamo sorpresi e arrabbiati. La scrittura privata tra Agnelli e l’allora capitano Chiellini? Mai vista ".

Piccatti ha continuato ribadendo di non essere a conoscenza dei fatti contestati dalla Procura di Torino: "Assolutamente no, non ne sapevamo nulla. Noi non eravamo a conoscenza di niente di tutto ciò. Ho visto questi atti nel vostro fascicolo, tutto questo ambaradan non ci è mai stato comunicato. Se avessimo avuto conoscenza di fatti di questa natura, ci saremmo agitati non poco. Le manovre dovevano essere comunicata a noi, certamente. Soprattutto dovevano essere eseguite e recepite in modalità totalmente differente. Confermo che sono scosso e arrabbiato".