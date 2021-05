Under23, Akè: “Juventus decisiva per la mia crescita”

Il giocatore ha parlato dei bianconeri

Il calciatore arrivato a gennaio dal Marsiglia ha poi continuato: "Qui si lavora in maniera diversa rispetto a come ero abituato prima, lavoriamo molto sulla tattica e anche sulla forza fisica, che viene sviluppata di pari passo con la tattica e anche per il gol contro il Novara sono stato contento, era una partita in cui facevamo fatica a creare occasioni, ma all'ultimo minuto siamo riusciti a vincerla. Avrei voluto segnare ancora, ma ho dato anche dei palloni molto importanti: e del resto, quel che conta è vincere. E spero si riesca a farlo ancora. Esordio con la prima squadra? Si, al Marsiglia avevo già esordito, ma il minutaggio è stato esiguo: sapevo che per crescere avevo bisogno di cercare altre opzioni, di andare in un posto con una grande cultura del lavoro. Penso che giocare per un grande club come la Juventus sia una grande opportunità di crescita per me, e l'esordio in prima squadra è l'obiettivo di tutti: io l'ho visto come un premio al mio lavoro, uno stimolo a fare meglio".