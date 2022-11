Italia Under 21, Rovella dal 1′. Nicolato: “Prova importante”

Il centrocampista del Monza, in prestito dalla Juventus, ha parlato al sito della Federcalcio prima della sfida contro la Germania Under 21

redazionejuvenews

Oggi alle 17:30 l'Italia Under 21 affronta i pari età della Germania in amichevole. Per gli Azzurrini sarà un test importante in vista dell'Europeo del prossimo anno, oltre a essere l'ultimo impegno prima di iniziare qualche giorno di vacanza. Dal primo minuto ci sarà Nicolò Rovella, centrocampista del Monza, in prestito dalla Juventus.

Queste le parole del ct Paolo Nicolato alla vigilia: "In questi giorni ci siamo concentrati innanzi tutto sui nuovi arrivati, abbiamo riordinato un po' le idee e provato qualcosa di diverso per farci trovare pronti a giugno. Cerchiamo di preparare il terreno. Ci sono 100 possibilità su 100 di vedere volti nuovi". Su Lucca: "Ha avuto grande attenzione sui media in un momento in cui era forse prematuro, deve sapere se fa bene le porte per lui qui sono sempre aperte".

Il tecnico ha proseguito: "Abbiamo bisogno di partite vere: è una prova importante soprattutto a livello caratteriale. Se l'Italia vuole diventare una squadra forte, deve giocare questo tipo di partite". Gli avversari: "La Germania è una squadra di ottimo palleggio, è la formazione giusta da affrontare per noi. Queste squadre che hanno qualità e organizzazione, sono più avanti di noi, queste tappe ci servono per acquisire informazioni da utilizzare in futuro".

Le formazioni ufficiali:

Italia U21: Carnesecchi; Pirola, Cittadini, Ruggeri; Bellanova, Rovella, Sa. Esposito, Quagliata; Cambiaghi, Vignato; Colombo. All. Nicolato.

Germania U21: Atubolu; Fischer, Bisseck, Thiaw, Katterbach; Huseinbasic, Keitel, Krauss; Schade, Thielmann, Samardzic. All. Di Salvo.