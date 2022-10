Montero: “Sconfitta normale. Dico ai ragazzi di riposarsi e stare tranquilli”

La Juventus Under 19 oggi è stata sconfitta per 4-2 dal Bologna. Il tecnico bianconero ha commentato il match ai canali ufficiali del club

redazionejuvenews

Giornata amara per l'Under 19. Se la Prima Squadra ieri ha ritrovato la vittoria nel Derby della Mole contro il Torino, oggi invece i giovani ragazzi bianconeri sono stati sconfitti. A Bologna infatti i padroni di casa si sono imposti con un perentorio 4-2, con le reti di Ebone, Pyyhtia, Corazza e Amey, mentre per la Juventus sono andati a segno Mancini e Mbangula.

Al termine del match, il tecnico Paolo Montero ha commentato la sconfitta ai microfoni dei canali ufficiali: "Una dura sconfitta, ma comprensibile, arriviamo da una sequenza di partite importanti ed è normale che succeda. Resto convinto che non abbiamo meritato di perdere, abbiamo una settimana per lavorare e bisogno di farlo, ci sono molte cose da correggere. Ai ragazzi ho detto di riposarsi e stare tranquilli, perché il responsabile sono io; non faccio nessun dramma, abbiamo tutti gli obiettivi alla portata, sono giovani e stanno facendo un grande sforzo, e anzi devo fare loro i complimenti per l’impegno che ci stanno mettendo".

I bianconeri sono stati travolti nel primo tempo, dove dopo essere andati in svantaggio e aver trovato il pareggio, sono crollati. Nella ripresa poi c'è stata una reazione. I ragazzi di Montero probabilmente hanno pagato un po' di stanchezza fisica e mentale per i tanti impegni ravvicinati. La Juventus ha così perso la testa della classifica, ma è ancora in buona posizione. Venerdì si torna in campo contro il Cagliari.