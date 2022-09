Juve Under 19, alle 14 la sfida al Psg: i convocati di Montero

Oggi pomeriggio la sfida tra le due formazioni Under 19, nella 1a giornata della UEFA Youth League, prima del match di Champions di stasera

redazionejuvenews

La Primavera della Juventusha cominciato molto bene la stagione. La squadra di Montero ha pareggiato per 1-1 nella gara d'esordio in casa del Sassuolo e poi ha infilato tre successi consecutivi: 4-0 interno all'Udinese, 5-2 a Empoli e 3-2 in casa contro l'Atalanta. Con questi 10 punti i giovani bianconeri sono in testa alla classifica insieme al Bologna, al Torino e alla Fiorentina. Oggi però si cambia scenario e si torna a scendere in campo per la UEFA Youth League. Se questa sera ci sarà la sfida stellare tra la prima squadra bianconera e il Paris Saint-Germain al Parco dei principi, qualche ora prima a sfidarsi saranno proprio le due formazioni Under 19.

Andiamo a vedere l'elenco dei convocati per la sfida, pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "Dopo lo straordinario percorso europeo della passata stagione, con la finale sfumata soltanto ai rigori, la Juventus Under 19 è pronta per la prima sfida di UEFA Youth League. I bianconeri oggi, martedì 6 settembre, alle 14:00 affronteranno i pari età del PSG allo Stade Georges-Lefèvre di Saint-Germain-en-Laye.

La gara sarà trasmessa in diretta su Juventus TV. Di seguito la lista dei convocati di Mister Paolo Montero".

I CONVOCATI

1 Scaglia

2 Valdesi

3 Rouhi

4 Huijsen

5 Dellavalle

6 Doratiotto

7 Strijdonck

8 Pisapia

9 Turco

10 Hasa

11 Mbangula Tshifunda

12 Vinarcik

17 Galante

19 Yildiz

21 Anghelè

22 Nonge Boene

29 Maressa

30 Daffara

31 Mancini

32 Nzouango Bikien

33 Mulazzi

In vista del match, il mister Paolo Montero ha parlato così ai microfoni dei canali ufficiali: "Inizia una nuova avventura per tutti noi. Per tanti ragazzi sarà la prima volta in Youth League, lo sarà anche per me e sono sicuro che la affronteremo nel migliore dei modi. Il nostro obiettivo è quello di tornare a Torino con una vittoria, ma ciò che sarà ancora più importante sarà trovare spunti di crescita anche in questa partita. Sappiamo, ovviamente, che non sarà una partita semplice, ma il nostro obiettivo sarà quello di giocarcela con il giusto spirito di gruppo che ci ha contraddistinto in questo inizio di stagione". (juventus.com)