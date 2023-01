Under 19, Milan-Juventus 2-4: primo successo bianconero nel 2023

La squadra dei giovani bianconeri, guidata da mister Montero, ha ritrovato il successo che mancava da sei partite, il primo nel nuovo anno

redazionejuvenews

Se la prima squadra ha l'amaro in bocca, dopo la sconfitta di ieri contro il Monza, l'Under 19 invece può tornare a sorridere. La squadra di Montero infatti ha vinto oggi sul campo del Milan per 4-2. I bianconeri hanno ritrovato il successo dopo sei partite, il primo nel 2023. Di seguito la sintesi del match, a cura del sito ufficiale della Juventus.

"YILDIZ E TURCO, 1-2 ALL'INTERVALLO

È un avvio sprint quello tra rossoneri e bianconeri, con il match che decolla al 7' grazie al gol firmato da Yildiz. Il numero 19 è bravissimo a mettersi in proprio e a prendere il tempo a Nava infilando il pallone in fondo alla rete. Il vantaggio galvanizza la Juve che dopo appena tre giri di orologio trova anche il raddoppio con Turco. Nicolò, dopo il rinvio di Vinarcik, si ritrova a tu per tu con l'estremo difensore dei padroni di casa e, dopo averlo saltato, trasforma in oro il pallone del numero 1 bianconero, 0-2. Sotto di due gol arriva la reazione di orgoglio del Milan che al 14' accorcia le distanze con il più giovane di tutti in campo: il classe 2006 Sia. Lo svantaggio dimezzato galvanizza la squadra di Ignazio Abate che va vicina al pari in tre circostanze, ma i bianconeri tengono botta. La gara è spettacolare e i continui capovolgimenti di fronte regalano opportunità da una parte e dall'altra in sequenza. Dopo l'assolo rossonero torna in cattedra la Juve che al 33' potrebbe tornare avanti di due gol, ma il diagonale mancino di Rouhi termina la sua corsa sul palo alla sinistra di Nava. La rete sarebbe stata la degna conclusione di uno splendido duetto tra il numero 3 e Yildiz. Due giri di orologio più tardi è il turno di Nonge che con l'interno destro sfiora l'incrocio dei pali. Dal possibile 1-3 al possibile 2-2 passano pochi minuti. Sul finale di prima frazione, infatti, è decisivo Vinarcik in uscita su Stalmach che solo di fronte al giovanissimo portiere slovacco non riesce a riequilibrare il match. Le squadre rientrano negli spogliatoi con i bianconeri avanti di un gol.

MANCINI DECISIVO DALLA PANCHINA

Tre gol nella prima frazione e tre gol anche nel secondo parziale che parte, però, meno forte rispetto ai primi quarantacinque minuti. La prima occasione arriva soltanto al 57' con un salvataggio che vale un gol di Hasa sulla linea di porta sulla conclusione a botta sicura di Alesi. Scampato il pericolo la Juve si avvicina al tris, prima con Yildiz imbeccato alla perfezione da Nonge e poi con il quasi autogol di Casali sul traversone di Turco, ma il punteggio non cambia. Dopo un nuovo dominio bianconero è nuovamente il Milan a farsi vedere con la conclusione di Gala che viene deviata in angolo da un attento Vinarcik. Siamo al 66' e i ritmi, inevitabilmente, iniziano a calare o almeno questa è l'impressione. Dopo dieci minuti in cui le due squadre non si "fanno male" arriva l'episodio che potrebbe definitivamente chiudere i conti. Al minuto 77 il neo entrato Mancini è appostato nel posto giusto al momento giusto dopo il colpo di testa di Citi e sulla respinta è il più veloce e riporta a due il vantaggio bianconero, 1-3. La partita sembra chiusa, ma non per i rossoneri che tra 86' e 87' sfiorano il 2-3 e in una delle due occasioni il protagonista è ancora una volta Vinarcik. Il classe 2005, infatti, è autore di una parata sensazionale sul destro di Longhi, subentrato a gara in corso. I padroni di casa, però, non tolgono il piede dall'acceleratore a trenta secondi dal novantesimo accorciano le distanze, questa volta con un destro da lontanissimo di El Hilali regalando un finale incandescente al match. A calmare nuovamente le acque e a spegnere l'entusiasmo dei rossoneri ci pensa nuovamente Mancini con un diagonale che non lascia scampo a Nava. Da applausi la giocata di Yildiz per servire il numero 31. Due a quattro e questa volta è davvero finita. I tre punti se li aggiudicano i bianconeri".