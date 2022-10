Juve, l’esperienza dell’Under 11 alla José Bandeira Cup

I giovanissimi bianconeri hanno ben figurato nella manifestazione che si è tenuta a Saint-Brice-sous-Forêt, a pochi chilometri da Parigi

redazionejuvenews

Oltre agli impegni internazionali delle squadre senior e Under 19, anche i bianconeri più giovani fanno le loro esperienze fuori dall'Italia. Sul proprio sito, la Juventusha pubblicato il report dell'esperienza dell'Under 11 alla José Bandeira Cup: "Saint-Brice-sous-Forêt, Francia, a pochi chilometri da Parigi.

Ventiquattro squadre, un unico grande obiettivo: divertirsi giocando a calcio.

Questo e tantissimo altro è stato la José Bandeira Cup 2022, un torneo organizzato presso il centro sportivo del Saint-Brice FC (una società dilettantistica transalpina a pochi passi dalla capitale francese) e dedicato a tante squadre Under 11, ventiquattro come detto in precedenza, provenienti da tutta Europa.

L'ennesima grande esperienza di una stagione che è entrata nel vivo da pochi mesi, ma che ha già visto tanti gruppi della nostra Attività di Base viaggiare per l'Europa togliendosi molte soddisfazioni.

Un'esperienza, quest'ultima in Francia, che per i nostri piccoli bianconeri allenati da Mister La Pira è iniziata venerdì pomeriggio quando sono saliti sul treno, dalla stazione di Torino Porta Susa, in direzione Parigi.

A partire dal sabato mattina è iniziato questo super week-end molto coinvolgente che li ha visti affrontare cinque sfide in un primo girone di qualificazione, chiuso al primo posto da imbattuti con quattro successi e un pareggio.

Il clou della manifestazione, poi, c'è stato ieri, domenica 23 ottobre, con altre cinque partite che hanno visto la nostra Under 11 chiudere nuovamente al primo posto un girone composto da quattro delle migliori otto squadre del giorno precedente, prima di superare in semifinale i pari età dello Zulte Waregem con un netto 4-1 e arrendersi soltanto 1-0 al Valencia in una partita davvero molto sfortunata.

Un secondo posto che, però, dice tanto di quanto visto in questi due giorni intensi e, soprattutto, molto formativi per tutto il gruppo.

Esperienze come queste, lontani da casa, non possono fare altro che responsabilizzare e fare crescere i nostri piccoli bianconeri sotto tanti aspetti, calcistici, ma soprattutto umani a questa età. Ancora una volta a vincere sono stati l'amicizia, lo sport e il tanto divertimento perché in fondo un pallone che rotola su un rettangolo verde non può che essere fonte di gioia per chi lo insegue e insieme a esso insegue anche i suoi sogni.

Oggi è lunedì e un altro fine settimana si è concluso e la certezza è che si sia chiuso con tanti sorrisi.

JOSÉ BANDEIRA CUP 2022 - SQUADRE PARTECIPANTI

Academy Club Brugge, Benfica, Caen, Feyenoord, Fiorentina, Genk, Lille, Milan, Montpellier, Nizza, Porto, PSV Eindhoven, Real Betis, Schalke 04, Sporting CP, Tottenham, Valencia, Zulte Waregem e 6 squadre dilettantistiche.

JOSÉ BANDEIRA CUP 2022 - IL PERCORSO

PRIMA FASE - GIRONE PRELIMINARE

Juventus - Ecouen (FRA) 1-0

Club NXT (BEL) - Juventus 0-2

Juventus - Lille (FRA) 1-0

PSV Eindhoven (OLA) - Juventus 1-2

Juventus - Sporting CP (POR) 3-3

SECONDA FASE - GIRONE CHAMPIONS

Juventus - Marsiglia (FRA) 2-1

Nizza (FRA) - Juventus 1-0

Juventus - Real Betis (SPA) 2-1

SEMIFINALE

Juventus - Zulte Waregem (BEL) 4-1

FINALE

Juventus - Valencia (SPA) 0-1".