Under 23, Zauli: “Per crescere non dobbiamo ripetere gli errori del primo tempo contro la Pro Vercelli”

Lamberto Zauli, tecnico dell'Under 23 della Juve, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv in vista del match contro la Triestina di domani: "Giochiamo ogni tre giorni, sempre partite competitive e difficili. Inoltre veniamo da una gara contro la Pro Vercelli in cui abbiamo commesso errori di gestione della palla, che in queste categoria possono condizionare il risultato. Domani troveremo una Triestina costruita per stare in vetta alla classifica, anche se non ha iniziato al meglio il campionato, ma come sappiamo non vuol dire nulla. Per crescere non dobbiamo ripetere gli errori del primo tempo contro la Pro Vercelli. Contro la Pro Vercelli nel primo tempo abbiamo provato a fare la partita, poi abbiamo commesso un errore tecnico e abbiamo subito gol proprio in occasione di quella ripartenza.

Nel secondo tempo abbiamo creato delle occasioni per pareggiare ma non siamo riusciti a sfruttarle, per questo adesso parliamo di una sconfitta. Domani sarà importante e abbiamo la possibilità di fare una buona partita. Non dovremo commettere gli errori fatti domenica, perché abbiamo davanti giocatori di categoria e non possiamo sbagliare". Come detto da Zauli, la Juve viene da una brutta sconfitta di pochi giorni fa contro la Pro Vercelli, in cui aveva criticato la prestazione dei bianconeri: "Il risultato di questa sera è caratterizzato dagli episodi che ci sono stati nel corso del match. La squadra, nel complesso, ha sviluppato un buon volume di gioco creando diverse occasioni contro una squadra, come la Pro Vercelli, che concede poco.

A differenza delle altre gare che abbiamo giocato siamo stati meno concreti in zona gol e non siamo riusciti a segnare. Tecnicamente non abbiamo giocato una brutta gara, ma in alcuni momenti non abbiamo gestito il possesso palla al meglio. È un risultato ci servirà come ulteriore step di crescita e permetterà ai tanti giovani, che si sono affacciati per la prima volta quest’anno al calcio professionistico, di conoscere sempre di più questo campionato".