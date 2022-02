Under 23, i bianconeri perdono con la Giana Erminio

L'Under 23 juventina perde in trasferta a Gorgonzola nonostante un buon primo tempo. La cronaca della partita dal sito ufficiale del club.

L' Under 23 della Juventus ha perso contro la Giana Erminio . Di seguito riportiamo la cronaca del match direttamente dal sito ufficiale bianconero: "Mister Lamberto Zauli disegna in campo ancora una volta un 4-2-3-1, cambiando qualche interprete rispetto alle ultime uscite: Israel certezza tra i pali, Leo, Riccio, Stramaccioni e Barbieri a comporre la linea difensiva, Leone e Miretti in mediana, Compagnon, Soule e Iocolano sulla trequarti alle spalle di Brighenti, unica punta.

Nella ripresa, dunque, ci si aspetta un copione simile all’ultima parte del primo tempo. E invece, dopo appena due minuti, sono i padroni di casa a passare avanti dopo un’azione confusa in area piccola con il tocco decisivo di Tremolada. La Juve prova a scuotersi immediatamente e al 56’ ci prova con una conclusione potente di Leone che costringe Zanellati a rispondere presente ancora una volta. Poco dopo l’ora di gioco, però, il cinismo dei lombardi viene premiato e il contropiede costruito dalla squadra allenata da Mister Contini si chiude con il raddoppio firmato da D’Ausilio. La gara si complica per i bianconeri, ma la reazione è immediata con il palo colpito da Brighenti, prima che l’azione venga interrotta. A rendere ancora più in salita il finale è la doppia ammonizione rimediata da Barbieri che lascia la Juve in dieci al minuto 71. Gli ultimi venti minuti di recupero vedono, come è normale che sia, una Giana Erminio in controllo e capace di andare vicina alla terza rete in due circostanze. Israel si supera in entrambe, mantenendo invariato il punteggio. Al triplice fischio, però, il risultato finale non cambia e i tre punti sono dei lombardi".