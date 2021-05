Under 23, la Juve vince 3-1 con la Pro Patria e vola al prossimo turno dei playoff di Serie C

La Juventus Under 23 vince contro la Pro Patria

redazionejuvenews

TORINO - La Juventus Under 23 ha vinto 3-1 contro la Pro Patria e vola al prossimo turno di playoff di Serie C, in cui i bianconeri affronteranno la Pro Vercelli. Questa la cronaca della partita dal sito web ufficiale della Juve: "La prima occasione, al 14', è per la Juve: ci prova Ranocchia da fuori area con il destro, ma Greco è bravo a respingere la sua conclusione. Un minuto più tardi occasionissima per Di Pardo. Il numero 18 entra in area dalla corsia destra, si libera di due avversari e prova, con il mancino, a battere Greco, ancora una volta attento a respingere, questa volta con i piedi. La Juve si presenta nuovamente nell'area avversaria anche con una combinazione Troiano-Brighenti neutralizzata dalla difesa, ma alla prima occasione passano in vantaggio i padroni di casa. Al 21', Latte Lath lascia partire una conclusione con il destro dalla distanza imparabile per Israel.

PARI RANOCCHIA

Lo svantaggio rende, ovviamente, più complicato il compito dei bianconeri, che però non si arrendono. Anzi, ricominciano a giocare come se nulla fosse accaduto. Prima Di Pardo impegna nuovamente Greco con una conclusione con il sinistro, poi, al 34', Ranocchia pennella il pareggio. Calcio di punizione perfetto del numero 8 bianconero, che non lascia scampo all'estremo difensore avversario e ristabilisce l'equilibrio. La Pro Patria reagisce subito, in ripartenza, con Kolaj, ma Israel chiude la porta. L'ultimo guizzo del primo tempo è targato Akè, bravissimo a scappare via nell'uno contro uno. Il suo cross viene deviato, rischiando quasi di beffare Greco, che tira un sospiro di sollievo. A riposo si va sull'1-1, che qualificherebbe i padroni di casa.

IL MORSO DI BRIGHENTI E LA RESISTENZA FINALE

Il secondo tempo comincia con un grosso spavento, seguito da una grande esultanza. Prima lo spavento. Minuto 52, ripartenza Pro Patria con Kolaj che scappa via a tutti i difensori e, entrato in area, seppure in equilibrio precario, lascia partire una conclusione velenosissima, che si stampa sull'incrocio dei pali. Poi l'esultanza. Minuto 55, la difesa lombarda pasticcia, Brighenti si avventa sul pallone, lo fa suo e, entrato in area, lascia partire un diagonale che trafigge Greco e porta in vantaggio la Juve. Ora la Pro Patria deve scoprirsi per cercare il gol e la Juve prova ad approfittarne in ripartenza: gli strappi, in tal senso, sono affidati soprattutto a Felix Correi a Ranocchia che, anche nei minuti finali, mostra la lucidità di un veterano. Mister Zauli si affida anche all'energia dei neoentrati, che rispondono presente, leggendo bene il momento. Gli attacchi della Pro Patria, così, si schiantano costantemente sul muro arancione, Israel non deve compiere interventi particolarmente complessi e il 2-1 regge fino al 95', quando Felix Correia sfrutta il recupero palla di Vrioni e mette in rete il 3-1".