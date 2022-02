Under 23, una grande Juventus travolge il Mantova

Ad Alessandria, la squadra di mister Zauli rifila un tris al Mantova e torna alla vittoria dopo il passo falso fatto con la Giana Erminio.

redazionejuvenews

La squadra Under 23 di Zauli torna a vincere, battendo il Mantova. Andiamo a vedere come è andata grazie alla sintesi pubblicata sul sito ufficiale della Juventus: "Una Juventus Under 23 pressoché perfetta supera ad Alessandria, con un netto 3-0, il Mantova e torna alla vittoria. Un successo meritato e costruito tutto nella prima frazione con la rete di Brighenti ad aprire i giochi e la doppietta di Compagnon, realizzata nel giro di appena due minuti. Una grande prova di maturità, dunque, quella dei bianconeri che tornano al successo dopo la sconfitta della scorsa settimana a Gorgonzola sul campo della Giana Erminio.

LA PARTITA

Mister Zauli schiera un 4-2-3-1 per questa sfida contro i biancorossi: Israel in porta, Leo, Riccio, Poli, Anzolin sulla linea difensiva, Miretti e Zuelli in mediana, Compagnon, Soule e Iocolano sulla trequarti ad agire alle spalle dell’unica punta, Brighenti. Dopo un’iniziale fase di studio da parte di entrambe le squadre, l’inerzia del match inizia a pendere dalla parte della Juventus Under 23. La manovra dei bianconeri inizia a essere più fluida, ma soprattutto visibilmente più veloce rispetto ai primi minuti e i frutti i ragazzi di Mister Zauli iniziano a raccoglierli appena dopo il quarto d’ora. Al 19’ Brighenti sblocca il risultato dimostrandosi freddissimo sotto porta e a tu per tu con Marone non sbaglia: Juve avanti, 1-0. Qualche segnale incoraggiante c’era stato già qualche minuto prima con una bella conclusione di Compagnon. E alla mezz’ora il protagonista indiscusso è proprio il numero 14 bianconero che, dopo aver fatto le prove generali qualche minuto prima, lascia immobile Marone con il suo mancino dal limite dell’area. Il pallone si infila sotto il sette, Mattia esulta e corre verso la panchina per festeggiare il raddoppio. Finita qui? Assolutamente no. Due giri di orologio più tardi è ancora Compagnon a prendersi la scena e sempre con il suo piede sinistro disegna un’altra parabola che batte ancora una volta l’estremo difensore dei Virgiliani. Siamo al minuto 34 e i bianconeri sono avanti 3-0, con grande merito. Il perfetto primo tempo dei bianconeri si chiude, dunque, con tre gol di vantaggio e con un inarrestabile Compagnon vicinissimo alla tripletta (di testa, questa volta) al minuto 43. Juve dominante nella prima frazione.

Al rientro in campo il primo quarto d’ora della ripresa è quello in cui il Mantova prova a spingere maggiormente per cercare di riaprire l’incontro, ma eccezion fatta per una punizione dal limite dell’area (calciata alta, poi, da Guccione) i bianconeri non corrono rischi. Dall’ora di gioco in avanti i ritmi calano vertiginosamente e questa situazione favorisce ovviamente i padroni di casa che, di fatto, gestiscono il triplo vantaggio senza rischiare nulla fino al fischio finale e andando vicini al poker con Leone e per tre volte con Anzolin e soltanto il palo, in una di queste tre occasioni, nega all’esterno bianconero la gioia per il primo gol tra i professionisti. Dopo tre minuti di extra time si chiude uno straordinario pomeriggio ad Alessandria, tutto a tinte bianconere".