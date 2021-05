Under 23, il Piacenza batte i bianconeri 3-2

La partita tra Juve Under 23 e Piacenza

TORINO - Di seguito riportiamo la cronaca del match di ieri tra Juventus Under 23 e Piacenza apparsa sul sito ufficiale bianconero: "L’avvio di gara al “Garilli” di Piacenza è piacevole, con le due squadre che cercano sin dalle prime battute di indirizzare a proprio favore la gara. Al minuto 9, infatti, il match si sblocca ed è la Juve a passare avanti: i bianconeri sviluppano una splendida azione corale sulla corsia di destra che si conclude con lo splendido cross di Barbieri e la conseguente incornata di Troiano. Il colpo di testa del numero 4 è puntuale e prende in controtempo Libertazzi, 0-1. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e cinque giri di orologio più tardi il Piacenza pareggia i conti su calcio di rigore con Cesarini. In questa occasione è bravo Israel a intuire la direzione del tiro dal dischetto, ma sulla respinta sempre dello stesso numero 11 non può nulla. La Juve non si scompone e continua a costruire interessanti trame di gioco che portano al 21’ alla conquista di un tiro dagli undici metri ben trasformato da Fagioli per il nuovo vantaggio della squadra di Mister Lamberto Zauli, 1-2. La seconda metà della prima frazione non vede ulteriori reti messe a segno, ma i bianconeri (oggi in blu) si rendono pericolosi ancora in due circostanze con Dabo che, a tu per tu con Libertazzi, non riesce a superarlo, e proprio sul finale con un bel tentativo dal limite dell’area con il sinistro di Leone, in campo dal 36’ al posto di capitan Alcibiade.