Under 23, i bianconeri battono in trasferta la Carrarese

TORINO – La Juventus Under 23 vince in Toscana contro la Carrarese per 0-1. Questo il report della partita del sito ufficiale della Juventus: “E’ una Juve che parte forte, e che fa tremare dopo soli 2 minuti la porta di casa con Rafia, su calcio di punizione che si ferma sull’incrocio dei pali. La squadra di Zauli gioca a viso aperto, decisa a provare a portare a casa tre punti che accorcerebbero le distanze con chi sta in vetta alla classifica, fra cui proprio i toscani. Anche Rosa, al 26′, sfiora il palo dopo un’azione condotta ancora da Rafia. Ne esce comunque una partita equilibrata, con la Carrarese che risponde alle iniziative bianconere (e in un’occasione, al 22′, va molto vicina al gol del vantaggio, evitato da un intervento provvidenziale di Wesley).

Più Juve che Carrarese anche nella ripresa: i ragazzi di Zauli vanno vicini in due occasioni al gol del meritato vantaggio, con Rafia ancora sugli scudi (al 50′ tiro a giro dalla tre quarti, fuori di pochissimo) e con Ranocchia, che sfiora il palo dal limite con un fendente dei suoi. Il cambio decisivo per le sorti della gara è proprio nella ripresa, quando entra Felix Correia: al minuto 83 parte bruciando la difesa carrarese, bruciando l’uscita del portiere di casa e depositando in rete. La Juve festeggia una grande vittoria, legittimata anche al 90′ da un’azione personale del man of the match portoghese, che manda Leone al tiro in area, parato all’angolino dal portiere della Carraese”.

Questo il commento di mister Zauli al termine del match, ai microfoni di Juventus Tv: "Siamo felicissimi, abbiamo giocato da squadra su un campo molto difficile. C'è soddisfazione per il risultato, la prestazione e l'atteggiamento: abbiamo sofferto poco contro una squadra che ha uno degli attacchi migliori, abbiamo creato occasioni e sfruttato quella giusta. Una gratificazione per tutti noi, dopo qualche risultato che non ci ha sorriso".