Under 23, Di Pardo in prestito al Vicenza: “Orgoglioso di indossare questa maglia!”

Under 23, Di Pardo in prestito al Vicenza

redazionejuvenews

La Juventus ha ufficializzato il passaggio a titolo temporaneo di Alessandro Di Pardo al Vicenza con un comunicato sul proprio sito web: "Nella stagione 2021/2022 Alessandro Di Pardo vestirà la maglia del L.R. Vicenza, giocando nel campionato di Serie B: il difensore, classe 1999, si trasferisce nel club vicentino a titolo temporaneo. Cresciuto nelle Giovanili del Rimini, ha vestito la maglia bianconera dall’estate del 2017. Dopo una stagione in Primavera è arrivato il passaggio in Under 23 (2018/2019). Alessandro è il giocatore con più presenze (75) con la Juventus Under 23, tra campionato, play-off e Coppa Italia di categoria. A proposito di Coppa Italia di Serie C, Di Pardo l’ha vinta nella stagione 2019/2020 in finale contro la Ternana.

Nel corso della passata stagione ha avuto anche l’opportunità di esordire in Prima Squadra nel match di Coppa Italia contro la SPAL (27 gennaio 2021), valevole per i quarti di finale. Circa un mese dopo (22 febbraio) è arrivato anche l’esordio in Serie A contro il Crotone. In bocca al lupo, Alessandro, per questa nuova avventura!". Alessandro Di Pardo che ha anche commentato sul proprio profilo Instagram il suo passaggio al Vicenza in prestito secco: "Nuova avventura, nuovi colori, orgoglioso di indossare questa maglia!".

Juventus Under 23 che sta facendo un ricambio generazionale. I bianconeri hanno infatti ufficializzato pochi giorni fa il passaggio in prestito di Luca Coccolo alla Spal: "La prossima stagione Luca Coccolo giocherà il campionato di Serie B con la maglia della SPAL: il difensore, classe 1998, si trasferisce a titolo temporaneo agli estensi. Per lui sarà la quarta avventura in prestito dopo quelle con le maglie di Perugia, Prato e Cremonese. Cresciuto in bianconero, ha collezionato 45 presenze con l'Under 19, vincendo nel 2016 il Torneo di Viareggio. In Under 23, dove ha indossato anche la fascia da capitano e vinto la Coppa Italia di Serie C nel 2020, sono state invece 71 le apparizioni. Ora è pronto per continuare il suo percorso di crescita".