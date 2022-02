Under 23, un’altra vittoria: battuta anche la Pro Patria

I ragazzi di Zauli ottengono così il quarto risultato utile consecutivo e il quarto clean sheet di fila in casa. Infortunio per Kaio Jorge.

La squadra Under 23 batte la Pro Patria e continua il momento positivo. Andiamo a leggere il report del match pubblicato sul sito web ufficiale della Juventus : "Quarto risultato utile consecutivo; quarta vittoria e quarto clean sheet di fila in casa. Una vittoria, quella dell'Under 23 oggi contro la Pro Patria che fa classifica, morale e alimenta la convinzione nei ragazzi di Zauli, che in meno di una settimana si sono resi protagonisti di un poker contro il Piacenza, di una gran rimonta contro il Seregno e, appunto, del successo di oggi. Decide Brighenti , su rigore, una gara complicata che proprio non voleva sbloccarsi, macchiata, se così si può dire, dall' infortunio di Kaio Jorge .

La prima fiammata della partita è di marca ospite: azione pericolosa che prende spunto da un'indecisione di Israel, ma la conclusione di Pesenti termina la sua corsa sul palo. Siamo al nono minuto, la Juve si ricompone e comincia a macinare gioco. Aké prima e Kaio Jorge poi provano la conclusione nel giro di due minuti (15'-17'), ma poi, al 24', Kaio è costretto a uscire in barella, e in lacrime, per un infortunio che inevitabilmente segna la giornata dei bianconeri. Il primo tempo, dopo un inizio scoppiettante, vede i ritmi abbassarsi e un sussulto si vede solo al 35', con la volata di Aké verso la porta ospite: il bianconero non è lucido al momento del tiro e il risultato non si sblocca. La ripresa inizia sulla falsa riga della prima frazione di gioco: il primo squillo è della Pro al 51' (Pierozzi non capitalizza un buon cross di Piu), ma quattro minuti dopo è Barbieri a seminare il panico sulla corsia di destra, con Pecorino a supporto che però non trova la porta. Al minuto 70 l'episodio che decide la partita: Cudrig è steso in area: Brighenti si incarica della trasformazione e diventa il match winner. La partita continua a essere complicata, priva di grandi occasioni da gol da entrambe le parti, eccezion fatta per la doppia conclusione di Pecorino, servito da Compagnon, e di Cudrig sul tap-in: entrambe le volte il portiere Caprile salva. Finisce così: il buon momento dell'Under 23 non si ferma.