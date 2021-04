Under 23, ancora una sconfitta per bianconeri: l’Alessandria vince 2-0

Ancora una sconfitta per l'under 23 bianconera

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato la sintesi del match di ieri tra Juventus Under 23 e Alessandria. Di seguito riportiamo la azioni più importanti della gara: "La gara non inizia su ritmi particolarmente elevati. Poche occasioni, da una parte e dall’altra, con le due squadre più impegnate a studiarsi e a non concedere spazi. Per tutta la prima metà di gara questo è il copione, ma intorno al minuto 25 arriva la prima occasione del match ed è creata dall’Alessandria con la conclusione di Mustacchio che, però, finisce alta sopra la traversa. La prima conclusione in porta del match, invece, è di marca bianconera e porta la firma di Giuseppe Leone che, dopo aver eluso bene la pressione avversaria, con il mancino lascia partire una conclusione potente ben respinta da Pisseri. Con il passare dei minuti cresce l’intensità della gara e al 34’ Nocchi si rifugia in calcio d’angolo dopo aver compiuto due belle parate, una dopo l’altra, per chiudere lo specchio ai padroni di casa. Sugli sviluppi del corner la squadra di Mister Longo passa avanti con il tocco a pochi passi dalla porta di Eusepi. La Juve prova a reagire alla rete subìta, ma non riesce a trovare gli spazi giusti per impensierire l’Alessandria. Le due squadre, dunque, rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.