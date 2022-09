Under 21: Fagioli e Miretti convocati da Nicolato

I due giocatori della Juventus sono stati convocati nella Nazionale Azzurra Under 21 che sarà impegnata in amichevole durante la pausa

Domani la Juventus giocherà l'ultima partita di campionato prima della sosta per le Nazionali, che vedrà impegnata l'Italia nel doppio confronto di NationsLeague contro Inghilterra e Ungheria. Insieme alla Nazionale maggiore, anche quella Under21 giocherà due partite, anche se amichevoli. Gli Azzurrini giocheranno contro Inghilterra e Giappone: il match contro gli inglesi è in programma il 22 settembre allo "Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia" di Pescara, mentre l'altro verrà disputato il 26 settembre al "Teofilo Patini" di Castel di Sangro.