Under 19, la Juventus trova un altro tris: battuta la Samp 3-1

La Primavera bianconera di mister Montero ha battuto la squadra blucerchiata tra le mura amiche, in un match condotto con grande autorità

redazionejuvenews

In attesa di sapere cosa farà la prima squadra contro il Milan, oggi l'Under 19 è scesa in campionato contro la Sampdoria. Andiamo a vedere come è andata nel report del match pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "Ancora una volta tre gol. Ancora una volta tre punti. Cambia la competizione, dalla Youth League si passa al campionato, ma per i bianconeri non cambia nulla. Anche oggi la Juventus Under 19 esce dal campo con una vittoria pesante e importante. A Vinovo finisce 3-1 per i bianconeri contro la Sampdoria grazie alle reti di Yildiz, al suo quarto gol consecutivo nelle ultime tre partite, Mbangula e Turco. Sul finale i blucerchiati rendono meno amara la sconfitta con il gol di Ivanovic. La squadra di Montero continua a essere in testa alla classifica, momentaneamente in solitaria, con 17 punti dopo 7 giornate disputate.

La prima frazione si chiude con la Juve avanti 1-0 grazie alla rete di Yildiz poco dopo il quarto d’ora. Qualche riga sopra parlavamo degli straordinari numeri dell’attaccante turco nell’ultimo periodo, numeri che il numero 19 vuole continuare ad aggiornare, partita dopo partita. Il gol è un marchio di fabbrica: un destro secco rasoterra sul primo palo che non lascia scampo a Tantalocchi, dopo una bella azione personale. Il gol arriva in un momento nel quale i liguri spingono sull’acceleratore e vanno vicini al vantaggio con Montevago, ma si vedono negare la gioia del gol da uno splendido intervento di Scaglia. Sbloccata la partita, i bianconeri avrebbero l’opportunità per il raddoppio pochissimi secondi dopo la ripresa del gioco, ma Strijdonck viene chiuso sul più bello (a porta praticamente sguarnita) da Meittinen. La squadra di Mister Tufano non sbanda definitivamente, ma non riesce a rendersi pericolosa come successo a inizio partita. O almeno, non ci riesce fino al minuto 35 quando con Ivanovic colpisce il palo dopo una grande torsione di testa. Il brivido spaventa la Juve che, quattro giri di orologio più tardi, deve fare anche i conti con la conclusione di Bianchi larga di poco. L’ultimo squillo della prima frazione, però, è bianconero e passa dai piedi di Valdesi che si vede neutralizzare la conclusione dall’estremo difensore ligure.

La ripresa vede un buon avvio dei ragazzi allenati da Mister Montero. Al minuto 50 vanno vicini al raddoppio con un bel contropiede orchestrato da Mbangula e Yildiz che si conclude, però con un nulla di fatto. Passano esattamente due minuti e il protagonista “vincente” questa volta è ancora Mbangula. L’esterno belga, da fuori area, disegna una traiettoria semplicemente imperdibile che termina la sua corsa baciando il secondo palo e infilandosi praticamente sotto l’incrocio. Un gol semplicemente stratosferico che assume un’importanza capitale perché permette alla Juve di raddoppiare, 2-0. Da questo momento in avanti se non si tratta di un monologo bianconero poco ci manca. Quello del nostro numero 11 non sarà l’ultimo gol della giornata, ma prima di arrivare al tris firmato da Turco ci provano anche Hasa, subentrato al posto di Strijdonck in apertura di secondo tempo, e poi Valdesi. Il 3-0 arriva al 77’ con un altro neo entrato, Nicolò Turco, che approfitta di una respinta sulla conclusione di Valdesi e con un facile tap-in sigilla il match. Sul 3-0 arriva la reazione d’orgoglio della Sampdoria che in pieno recupero trova il gol del 3-1 con Ivanovic, l’ultimo di questo match. Al triplice fischio può esultare la Juve, ancora una volta".