Under 19, pareggio tra Juventus e Inter

Pareggio tra Juve e Inter

Di seguito riportiamo la cronaca del match del campionato Primavera 1 andato in scena ieri tra Juventus e Inter. Ecco la cronaca dal sito ufficiale della Juventus: "L’intensità dell’incontro è da subito alta. Entrambe le squadre giocano molto corte tra i reparti, attente a non scoprirsi e, di conseguenza, a non lasciare spazi in ripartenza ai rispettivi avversari. Dopo una decina di minuti, però, si inizia a intuire quale sarà il reale copione del match: la Juve con il pallino del gioco in mano, l’Inter più interessata alla fase difensiva che a quella offensiva. Al quarto d’ora, però, alla prima vera sortita in avanti dei nerazzurri, la squadra di Armando Madonna trova il vantaggio con il colpo di testa di Casadei su cross di Dimarco. I bianconeri non si scompongono e iniziano ad attaccare con grande intensità e quattro giri di orologio più tardi arriva il pareggio. Soulé serve sul versante di sinistra Iling-Junior che, una volta ricevuto il pallone, punta il suo diretto avversario rientrando sul destro e fulminando Stankovic, 1-1. La gara è di nuovo in parità e l’equilibrio accompagnerà le squadre per tutta la seconda parte della prima frazione. Al momento del duplice fischio, oltre alle reti messe a segno, c’è poco da segnalare nelle due aree di rigore. Ritmi sempre alti, ma poche occasioni concrete da una parte e dall’altra.