Under 19, la Juve vince il derby con il Torino

La Juventus Under 19 vince il derby

redazionejuvenews

Nella serata di ieri la Juventus Under 19 ha vinto il derby di Torino contro i granata. Di seguito riportiamo la cronaca del match dal sito web ufficiale bianconero: "Dopo cinque minuti i bianconeri sono in vantaggio: gran conclusione da fuori di Samuel Iling-Junior con il mancino e portiere avversario bruciato. Il gol certifica un ottimo inizio dell'inglese e di tutta la Juve che al 7', però, assapora la prima brutta notizia della giornata: infortunio per capitan Omic, costretto a lasciare il campo. Il Torino prova così a rifarsi sotto, ma è la Juve a sfiorare il raddoppio. Fuga di Mulazzi sulla destra e cross che diventa un velenoso tiro che si stampa sulla traversa. Sulla ribattuta si fionda Iling-Juniore, ma il suo tentativo questa volta non trova lo specchio della porta.

Dopo venti minuti a tinte bianconere arriva, però, la vera reazione dei padroni di casa. Prima a provarci è Zanetti, poi, al 24', Turicchia tocca il pallone con il braccio in area e il Toro ha, dagli undici metri, l'occasione per pareggiare. Baeten non la spreca e batte Senko. Il pari dà nuove energie ai granata che, prima dell'intervallo, si portano in vantaggio. Al 41' Zanetti ruba palla a Nzouango e si invola verso la porta, depositando in rete il 2-1. Andare al riposo con lo svantaggio fresco non è mai semplice, ma la Juve non è solita arrendersi e si prepara a dimostrarlo. Minuto 68, Cerri calcia a botta sicura, Milan compie un grande intervento, sul pallone arriva Bonetti, puntuale all'appuntamento con il gol che stravolge la partita. 2-2 ed è l'inizio dello show bianconero .

Quattro minuti dopo il 2-2, i riflettori se li prende Chibozo, seminando avversari per poi servire Iling-Junior in area di rigore. Controllo perfetto e sinistro potentissimo che non lascia scampo a Milan: 3-2 e rimonta completata. In una partita ricca di colpi di scena, però, la lunghezza di vantaggio non permette di essere sereni. Così, Mister Bonatti si gioca la carta Hasa: ingresso in campo, sombrero e assist per Bonetti, che cala il poker. Gol quanto mai prezioso, considerando che all'89' Zanetti trova il gol del 3-4 regalando al suo Toro un finale da vivere a caccia del pari. Il finale, però, non regala occasioni, ma solo tanto nervosismo. L'arbitro espelle N’Guessan e Cerri (dalla panchina) dopo una mischia nata in seguito a un fallo su Hasa e anche al triplice fischio gli animi si riaccendono offrendo un finale ad alta tensione. Il tabellone, comunque, grida Torino - Juventus 3-4. Un poker per tingere di bianconero il Derby della Mole e cominciare il 2022 con una bellissima vittoria". (juventus.com)