Under 19, la Juve ferma la Roma prima in classifica

Il risultato dell'Under 19

A Vinovo la Juventus Under 19 ha fermato la Roma prima in classifica nel campionato Primavera 1. La sfida è terminata 2-2. Di seguito la cronaca dal sito web ufficiale della Juve: "L’avvio di gara è da sogno per i bianconeri. Chibozo prova a premiare il taglio di Turco con un pallone filtrante che, apparentemente, potrebbe essere intercettato da Tripi: il capitano giallorosso, però, buca l’intervento e alle sue spalle si avventa sulla sfera proprio Turco che, dopo essere entrato in area, a tu per tu con Mastrantonio lo spiazza, 1-0. Fino alla mezz’ora è l’equilibrio a regnare sovrano, con un’unica differenza: il gol di vantaggio dei bianconeri.