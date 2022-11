Under 19, la Juve cade a Roma: vincono i giallorossi 5-2

La Primavera della Juventus, guidata da Paolo Montero, è uscita con una netta sconfitta dal Tre Fontane con la Roma, che si conferma in testa

redazionejuvenews

In attesa della sfida con la Lazio della Prima Squadra, è stato un pomeriggio amaro per l'Under 19, sconfitta in casa della Roma. Questo il report del match, pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "E dire che l'inizio della sfida è totalmente a tinte bianconere: Mancini al 2' sfiora il gol, mancando la porta di pochissimo da buona posizione, Dellavalle lo trova al 3', concludendo in porta un batti e ribatti in area giallorossa.

Non solo: la Juve è decisa a mettere il carico sul match e in 5 minuti, fra l'11' e il 15', ci prova con Yildiz, Mancini e Hasa, senza successo, ma facendo correre brividi freddi alla difesa della Roma, che però, gradatamente, si rialza.

Al 20' Pisilli calcia alto da buona posizione, al 21' Satriano ruba palla a Daffara e pareggia, ma è segnalato fallo. La Roma ora accelera, al 22' ha un calcio di rigore, concesso per fallo di Rouhi su Cassano, ma Daffara para la conclusione angolata di Pagano.

Al 28' l'episodio del pareggio: Satriano si avventa su una palla vagante dopo l'anticipo di Daffara su Cherubini e riequilibra il match, che si conferma spettacolare e divertente, e a conferma c'è la doppia occasione in un minuto, il 34', quando vanno vicini al gol Cherubini da una parte e Rouhi dall'altra, con esito molto simile, palla fuori di pochissimo.

La Roma mette la testa avanti al 41': Cassano approfitta di un pasticcio difensivo e ha buon gioco nel concludere in porta, chiudendo le ostilità per quanto riguarda il primo tempo.

Nella ripresa la Juve parte ancora forte, dopo soli 3 minuti Mbangula riceve da Nonge, salta un avversario e segna un gran gol, confermando come la partita fra le prime due stia mantenendo tutte le attese. Dura poco però la gioia bianconera, perchè al 7' Daffara esce male su Cassano, ed è il secondo rigore giallorosso: questa volta, dal dischetto, Cherubini non sbaglia. La Roma ha il grande merito di provare ad allungare e di riuscirci in pochi minuti: al 13' è Pagano ad andare nuovamente in gol, sfruttando una bella apertura di Cherubini ed andando in rete pur resistendo al tentativo di opposizione di Dellavalle.

Adesso per la Juve si fa dura: i bianconeri cercano di nuovo una reazione, ma questa volta sono i padroni di casa ad avere il gioco in mano: vanno vicini al gol in tre occasioni, dopo l'ora di gioco, con Pisilli, Cassano e Pagano, prima di mettere a segno la rete che mette in ghiaccio la partita.

La sigla ancora Satriano che da dentro l'area calcia sul primo palo battendo Daffara: è, di fatto, l'episodio conclusivo del match. E di un anno della Primavera bianconera che, va detto, resta oltremodo positivo, nella sua prima parte (con la Final Four di Youth League a Nyon) e nella seconda, con una stagione in cui i ragazzi di Montero stanno davvero facendo molto bene".