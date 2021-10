Under 19, la Juventus cade a Verona contro l’Hellas

La Juve perde con il Verona

redazionejuvenews

La Juventus Under 19 ha perso 0-2 a Verona contro l'Hellas e in classifica frena la sua corsa ai piani alti. Campionato Primavera che sta dominando per ora la Roma con ben 17 punti. I bianconeri sono al momento terzi, ma in caso di vittoria del Napoli potrebbero essere superati dagli azzurri. Di seguito riportiamo la cronaca del match dal sito web ufficiale della Juve: "L'Under 19, dopo un ciclo di risultati utili e ottime prove, si ferma a Verona, al termine di una partita giocata un po' sotto ritmo ma decisa, di fatto, in 5 minuti nella ripresa.

La Juve arriva in Veneto forte di un'ottima posizione in classifica e, si diceva, di un eccellente ruolino di marcia nelle ultime apparizioni (Europa compresa). Ma oggi la nostra Under 19 non riesce ad approcciare nel modo giusto la gara e, soprattutto, manifestano qualche difficoltà in fase di costruzione, aspetto questo che è una vera novità rispetto a quanto visto in stagione finora. Nonostante questo, nel primo tempo, i bianconeri riescono a farsi pericolosi in un paio d'occasioni, con Chibozo al quarto d'ora, che manca la deviazione sottoporta, e con Maressa alla mezz'ora, servito proprio da Chibozo.

Oggi, però, per la Juve, è tutto qui. La ripresa non vede mai i ragazzi di Bonatti farsi pericolosi e alla fine ha buon gioco il Verona nel passare due volte in vantaggio, in cinque minuti: al 70' con Yeboah che si gira in un fazzoletto di campo in area e supera Senko, e cinque minuti dopo con Bosilj che batte il portiere bianconero in uscita. Non accade più altro, quantomeno sul fronte juventino: la reazione non c'è e a fine partita è il Verona anzi ad andare vicino al 3-0. Finisce così una gara in cui probabilmente i bianconeri pagano la stanchezza di questo filotto consecutivo di partite: c'è subito da preparare la grande sfida di mercoledì, a Vinovo, con lo Zenit, in Youth League".