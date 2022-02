Under 19, Juve fuori dalla Coppa Italia. Ai rigori passa la Roma

La squadra di mister Bonatti gioca una grande partita contro i giallorossi ma viene eliminata ai quarti nella lotteria dei calci di rigore.

La squadra Under 19 esce ai quarti di Coppa Italia. I giovani bianconeri si sono dovuti arrendere alla Roma dopo i calci di rigore. Andiamo a leggere il report del match, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus: "La sfida tra bianconeri e giallorossi, non prevedendo una gara di ritorno, inizia subito su ritmi intensi. Le due squadre si dimostrano propositive, pur non creando occasioni nitide per sbloccare il punteggio. Il match, dunque, viaggia sui binari dell’equilibrio per i quasi mezz’ora, quando al minuto 27 Rouhi si mette in proprio e dopo una bella incursione in area di rigore riesce a servire Mbangula che deve soltanto spingere in porta il pallone per l’1-0. Il gol scuote la Roma che reagisce pur dovendo stare attenta al doppio tentativo bianconero per andare sul 2-0, prima con Mulazzi e poi con Iling, ma al 38’ trova il pari con il gol di Satriano, abile ad anticipare tutti e a battere Senko, 1-1. Con questa situazione di equilibrio le due squadre tornano negli spogliatoi per l’intervallo.