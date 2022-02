Under 19, Iling: “Chiamata Juve? Ero felicissimo. Sono venuto in Italia per la passione”

Iling ha parlato

redazionejuvenews

Iling JR, giovane della Juventusunder 19, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv circa il suo trasferimento in bianconero: "Ho iniziato a giocare all’incirca quando avevo quattro anni, alla scuola materna. Abbiamo iniziato a giocare insieme a tra amici. A otto anni abbiamo iniziato a fare campionati nella mia zona. Poco dopo sono andato al Chelsea e ho firmato il mio contratto. È stata una bella sensazione, da lì tutto è cambiato. Poi sono cresciuto, ho giocato in diversi ruoli: centrale di difesa, terzino sinistro, sull’esterno… questo mi ha aiutato tantissimo. In Inghilterra a 16 anni possono darti una borsa di studio, dovevo pensare a cosa era meglio per me e a quello che avrei fatto. E ho pensato che la prossima tappa poteva essere altrove, magari all’estero in un’altra squadra.

Volevo provare qualcosa di nuovo, che servisse per la mia crescita e per la mia carriera. Ero a casa quando è arrivata la chiamata della Juventus. ero con mio padre. Mi diceva che c’erano molti club interessati a me. Tra questi c’era anche la Juventus, che già sentire il nome fa impressione. Ho riflettuto un po’ e ho scelto. Ero felicissimo: ho iniziato a pensare a giocatori come Nedved, Del Piero, Pogba, Tevez, Chiellini e Bonucci. Ho scelto l’Italia per il cibo, ma soprattutto per la passione. La passione è sempre stata un tratto caratteristico del calcio italiano. Qui si respira calcio, si vive per il calcio.

Il mister per me è una persona speciale, è una figura paterna in ambito calcistico. Mi stimola, mi incoraggia, mi spinge a dare il massimo. Non si accontenta mai, questa è la sua caratteristica migliore. Mi dice di giocare e di divertirmi. Di dare tutto quello che ho. l nostro percorso finora è stato positivo. Abbiamo dimostrato di essere una squadra con giocatori di qualità. Adesso dovremo affrontare la fase ad eliminazione diretta: ci sarà ancora più pressione perché le gare saranno sempre decisive. Dovremo dimostrare il nostro valore, faremo di tutto per andare avanti nel torneo".