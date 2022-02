Under 19, i bianconeri travolgono il Napoli per 5-0

L'Under 19 batte il Napoli

Il sito web ufficiale della Juventusha pubblicato il report della partita di oggi tra bianconeri Under 19 e Napoli: "La Juve inizia bene la gara, su ritmi intensi, e non è un caso che dopo appena sette minuti i bianconeri siano già avanti: Mulazzi, sulla corsia di destra, confeziona un assist perfetto per Cerri che deve soltanto spingere in porta il pallone, 1-0. Il vantaggio non appaga la squadra di Mister Bonatti che, con personalità, continua a fare la partita e con Mbangula prima e Turicchia poi si avvicina al raddoppio. Sono le prove generali perché il 2-0 arriva al 26’ con un altro assist di Mulazzi e un diagonale chirurgico di Savona che si infila tra Idasiak e il palo alla destra dell’estremo difensore dei partenopei.