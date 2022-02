Under 19, Bonatti: “Quella di oggi è stata una grande prova di maturità”

L'analisi di mister Bonatti

redazionejuvenews

Andrea Bonatti, tecnico della Juventus Under 19, ha parlato al termine del match contro il Napoli in cui i bianconeri hanno vinto 5-0 : "Quella di oggi è stata una grande prova di maturità, sia nell’approccio alla partita che nello stare dentro il match perché sapevamo di affrontare una squadra che in casa ha sempre dimostrato grande solidità e compattezza. Qui l’Atalanta ha perso, l’Inter e la Roma hanno vinto soffrendo e noi sapevamo che avremmo dovuto giocare questo tipo di gara per uscire soddisfatti e con i tre punti. Oggi bisogna fare i complimenti a tutti i ragazzi, a chi è partito dall’inizio e a chi è subentrato dalla panchina.

Abbiamo sviluppato bene le nostre idee, con i nostri due trequartisti sulla linea di centrocampo. Sono contento per il gol di Cerri e per l’impatto che ha avuto Chibozo con la sua tripletta subentrando a gara in corso. Questa è la dimostrazione che la coesione del gruppo e i valori culturali che abbiamo dentro sono di livello assoluto. La testa ora andrà sul prossimo impegno, quello di Coppa Italia contro la Roma, con l’obiettivo di continuare a crescere partita dopo partita". Poi l'analisi del match sul sito web ufficiale della Juve: "Manita della Juventus Under 19 che esce dalla trasferta di Napoli con una vittoria importantissima e stra meritata. Finisce 5-0 la sfida tra i bianconeri e i partenopei.

Alle reti nel primo tempo di Cerri e di Savona, quest’ultimo alla sua prima rete con la Primavera bianconera, si aggiunge una tripletta da sogno per Chibozo, subentrato dalla panchina nel corso della ripresa. Un sabato di grande festa anche per Giovanni Daffara che, al suo esordio con l’Under 19, ha chiuso la gara con la porta inviolata. Una prova di maturità e di forza quella della squadra di Mister Bonatti che torna a Torino con una fondamentale iniezione di fiducia in vista della prossima sfida che la attende: la partita contro la Roma, in gara secca, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia".