Juve, Unai Emery avverte: “Vogliamo battere le big”

Il tecnico spagnolo, a margine della partita di Liga contro il Real Madrid, ha lanciato un messaggio ai bianconeri, avversari in Champions.

redazionejuvenews

Unai Emerynon le manda a dire. Il tecnico del Villarreal sembra già molto carico per la sfida che vedrà i suoi ragazzi contro la Juventus negli ottavi di finale di Champions League. Ieri sera il Submarino Amarillo ha bloccato il Real Madrid capolista sullo 0-0 all'Estadio de la Ceramica. Un punto che tiene la squadra al sesto posto in Liga, in corsa per le qualificazione alle coppe europee. A margine della partita contro i Blancos di Ancelotti, il tecnico ex Arsenal e Siviglia ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club, commentando il risultato e guardando anche al prossimo futuro europeo.

Queste le sue parole: "Questa partita contro il Real Madrid è stata molto importante, nella quale abbiamo dimostrato tutte le nostre grandi qualità. Siamo una squadra in crescita e vogliamo migliorare sempre di più. Tutte e due le squadre hanno avuto le proprie occasioni e quindi ci prendiamo questo punto".

Un punto contro una grande del calcio spagnolo ed europeo, che quindi fa morale anche in vista dei prossimi impegni: "In questo sport si vive per giocare e fare bene in partite importanti come questa contro il Real. Nella Liga stiamo cercando di stare stabilmente tra le migliori della classe. Ma non solo. Vogliamo alzare ancor di più l'asticella e prepararci al meglio per battere ed eliminare i top club anche in Champions League".

Il tecnico spagnolo quindi ha lanciato un chiaro messaggio alla Juve. Nonostante la differenza di blasone e tasso tecnico, non ci sarà nessun timore reverenziale da parte della sua squadra nel doppio confronto con i bianconeri. Il Villarreal è attualmente in fase positiva in campionato, visto che, prima del pareggio di ieri, erano arrivate le vittorie con il Betis (in piena lotta Champions) e il Maiorca. Un avversario quindi da non sottovalutare per Allegri. Emery infatti è uno specialista delle coppe, avendo vinto per 4 volte l'Europa League, 3 col Siviglia e 1 l'anno scorso con la sua attuale squadra.