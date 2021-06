Una targa in memoria di Erika e Marisa. Marchisio: “Per ricordare a tutti il loro sorriso”

É stata inaugurata una targa celebrativa in memoria delle due vittime di Piazza San Carlo

Quella di oggi é una data particolare ma soprattutto amara per tutti i tifosi juventini. Il 3 giugno del 2017 infatti, i bianconeri persero a Cardiff la finale di Champions League contro il Real Madrid di Zidane per 4-1. Ma quella serata venne ricordata in particolar modo per i tragici episodi avvenuti in Piazza San Carlo a Torino, dove circa 1500 tifosi della Vecchia Signora rimasero feriti per via del fuggi fuggi generale a causa di quella che poi si rivelò una bravata fatale. Talmente letale da costare la vita a due persone, Erica Pioletti e Marisa Amato, rimaste vittime della calca generale che gli ha provocato il decesso.