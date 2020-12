Un top player svincolato dalla Spagna: la Juve ci pensa

TORINO – Il 2020 sta ormai per volgere al termine e con l’inizio del 2021, oltre ai buoni propositi e alla speranza di un anno migliore dell’ultimo, arriva anche il calciomercato. Infatti, mancano pochi giorni all’apertura della finestra invernale delle contrattazioni e la Juventus si sta preparando per essere ancora una volta protagonista. La dirigenza bianconera è al lavoro da settimane nella ricerca del profilo adatto: Fabio Paratici sta studiando varie situazioni e vuole fiutare il possibile colpo, per regalare un rinforzo adeguato ad Andrea Pirlo. Al momento, l’obiettivo della società sembra quello di completare il pacchetto offensivo, prendendo una punta che possa fare da riserva a Morata e che abbia esperienza.

Una possibilità per il Chief Football Officer della Juve potrebbe essere arrivata proprio oggi dalla Spagna. Infatti, un top player della Liga ha risolto in mattinata il contratto con il proprio club e attualmente è svincolato. Stiamo parlando di Diego Costa, centravanti brasiliano naturalizzato spagnolo: classe 1988, Costa negli ultimi anni si è distinto come uno dei migliori attaccanti d’Europa, capace di segnare 183 gol in 477 presenze tra Portogallo, Spagna e Inghilterra. Il giocatore proprio oggi ha firmato la rescissione del contratto che lo legava all’Atletico Madrid e a dare l’annuncio è stato lo stesso club con un tweet.

Diego Costa, dunque, è attualmente svincolato e potrebbe rappresentare un’ottima opportunità di mercato, data la sua indiscussa qualità e la sua esperienza. Per questo motivo, la Juve ci starebbe pensando e potrebbe avviare dei contatti con il calciatore. Il suo profilo, infatti, sarebbe perfetto per andare a completare il reparto offensivo della Vecchia Signora, oltre che a garantire un cambio sicuro al numero 9 bianconero, suo connazionale. Nei prossimi giorni potrebbero esserci degli aggiornamenti sulla situazione. La Juventus potrebbe puntare su Diego Costa. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<