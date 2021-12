Un pomeriggio insieme a Dybala: torna junior reporter

Torna junior reporter

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventus continua con l'iniziativa junior reporter in cui sarà protagonista il giocatore e attaccante bianconero Paulo Dybala. L'iniziativa permette ai piccoli tifosi della Vecchia Signora di essere giornalisti per un giorno ed intervistare i più grandi giocatori della squadra allenata da Max Allegri. Questo il comunicato della società: "Junior Black&White Member, siete pronti? Sì, proprio voi, perchè torna uno dei vostri appuntamenti preferiti! Martedì 14 dicembre, Paulo Dybala sarà il protagonista della prima puntata stagionale di Junior Reporter, l’evento che permette ai Junior Black&White Member di essere giornalisti per un giorno intervistando i campioni della Juventus. La splendida notizia di quest’anno è che per i nostri piccoli supporters sarà possibile incontrare i propri idoli dal vivo, per vivere un’esperienza indimenticabile e soprattutto coinvolgente a 360 gradi.

La Joya, direttamente dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium, risponderà alle tante richieste che i più giovani avranno pensato per lui e sarà ancora più bello farlo di persona, guardandosi negli occhi. Le domande per Paulo saranno proprio quelle scritte dai nostri Junior Black&White Member che potranno, così, dare libero sfogo a tutta la loro immaginazione. Non volete che i vostri piccoli bianconeri perdano un’opportunità come questa? Desiderate che siano selezionati come intervistatori per un giorno? Partecipare sarà semplicissimo: bisognerà inviare la candidatura, unitamente alla domanda da porre al giocatore, a questo indirizzo entro le ore 16.00 di venerdì 10 dicembre.

Gli unici due requisiti richiesti per potersi candidare all’evento sono: essere Junior Black&White Member e avere un’età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Qualora i vostri figli non fossero ancora Junior Member potranno diventarlo cliccando qui. La Membership è il regalo di Natale perfetto per i vostri bambini. Ad attenderli ci saranno tante opportunità esclusive da vivere insieme, tutte a tinte bianconere. Esperienze vibranti per i più piccoli, splendidi doni natalizi targati Juventus". (Juventus.com)