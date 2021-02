Un pomeriggio con Federico Chiesa

TORINO – La Juventus continua in campionato la rincorsa alle milanesi nelle prime due posizioni della classifica, con lo scontro con la Roma di questo pomeriggio che, in caso di vittoria, consentirebbe ai bianconeri di superare la squadra giallorossa al terzo posto in classifica. La squadra di Andrea Pirlo è attesa da un mese difficile come quello di gennaio appena passato, macchiato solamente dalla sconfitta di San Siro contro l’Inter, che vedrà gli uomini di Andrea Pirlo impegnati in Coppa Italia, Campionato e Champions Leaugue.

Tra tutti questi impegni, attraverso il suo sito internet, la Juventus ha informato i suoi tifosi che tornerà, seppur a distanza, l’appuntamento con Junior Reporter. Dopo la prima puntata con protagonista Paulo Dybala, quella dell’11 febbraio vedrà Federico Chiesa rispondere alle domande dei piccoli bianconeri. Questo il comunicato della società sul suo sito internet:

“Junior Black&White Member, siete pronti? Torna uno dei vostri appuntamenti preferiti!

Giovedì 11 febbraio, Federico Chiesa sarà il protagonista della seconda puntata stagionale di Junior Reporter, l’evento che permette ai Junior Black&White Member di diventare giornalisti per un giorno intervistando i campioni della Juventus.

Anche se a distanza, l’esperienza sarà ugualmente indimenticabile.

In occasione di questo secondo appuntamento, Chiesa si collegherà in diretta in video conferenza e risponderà alle tante richieste che i più giovani avranno pensato per lui. Le domande per Federico saranno proprio quelle scritte dai nostri Junior Black&White Member che potranno, così, dare libero sfogo alla loro immaginazione.

Non volete che i vostri piccoli bianconeri perdano questa super occasione? Desiderate che siano selezionati come intervistatori per un giorno? Partecipare sarà davvero molto semplice: bisognerà inviare la candidatura.

Gli unici due requisiti richiesti per potersi candidare all’evento sono: essere Junior Black&White Member e avere un’età compresa tra i 3 e gli 11 anni.

Un’esperienza indimenticabile per tutti i nostri piccoli tifosi bianconeri!” (Juventus.com)

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<