Un giocatore della Juventus pronto a partire

TORINO – Il calciomercato invernale della Juventus ancora non è aperto, ma sembra già entrare nel vivo. Diversi nomi stanno circolando dalle parti della Continassa e la società è al lavoro per valutare molti profili e le operazioni da intraprendere. L’obiettivo è quello di regalare ad Andrea Pirlo nuovi rinforzi per la sua rosa, così da poter coprire alcuni buchi e risolvere alcuni problemi. Infatti, a causa di diversi infortuni e di alcune assenze, nelle ultime partite hanno giocato quasi sempre gli stessi giocatori, che hanno risentito un po’ della fatica. Dunque, Fabio Paratici e il resto della dirigenza vorrebbero mettere a segno dei colpi di qualità che possano dare un ricambio adeguato ai titolari.

Tuttavia, la società bianconera starebbe lavorando anche per alcuni colpi in uscita. Diversi giocatori, infatti, non rientrano più nel progetto tecnico della Vecchia Signora, che sta cercando la migliore soluzione per cederli. Uno di questi è, senza dubbio, Sami Khedira: il centrocampista tedesco, classe 1987 , è sul piede d’addio da questa estate, quando la Juve aveva trattato con lui per la rescissione del contratto, formula adottata anche con Higuain e Matuidi. Il giocatore, però, non aveva accettato e, di conseguenza, ha passato gli ultimi mesi da separato in casa, allenandosi sempre, ma senza essere mai convocato.

Adesso, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe veramente pronto a partire. Infatti, l’ex Real Madrid sarebbe andato personalmente in Inghilterra per iniziare a trattare con la sua futura squadra. Tutti gli indizi portano all’Everton di Carlo Ancelotti, che nelle ultime settimane ha manifestato un forte interesse per il calciatore. Khedira, dunque, si prepara a lasciare la Juventus e ad iniziare una nuova avventura in Premier League. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<