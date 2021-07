Un giocatore del Portogallo svela il futuro di Cristiano Ronaldo?

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembra essere sempre più incerto. Intanto il giocatore tra pochi giorni tornerà dalle vacanze in direzione Torino, per fare la prima parte di preparazione pre-campionato agli ordini di mister Massimiliano Allegri. Le opzioni per il portoghese sarebbero tre. Una, la più facile, sarebbe quella della permanenza alla Juventus . La seconda sarebbe quella della cessione all'estero. Per ora solamente un solo club potrebbe permettersi il cartellino e lo stipendio di CR7: il PSG. In caso di cessione di Mbappé al Real Madrid, infatti, i parigini avrebbero soldi da investire per un nuovo attaccante con un grande stipendio e tutte le strade porterebbero a Cristiano Ronaldo.

La terza opzione sarebbe invece quella della permanenza con rinnovo di contratto (ormai a vita) con la Juve. Il contratto del portoghese, come sappiamo, scadrà il prossimo 30 giugno ed i bianconeri potrebbero decidere di blindarlo per altri due anni con stipendio spalmato. Intanto Adrien Silva, suo compagno in Serie A con la Sampdoria e con il Portogallo, ha dato più indizi circa la sua permanenza in Italia ai microfoni di Secolo XIX: "Se Ronaldo resta alla Juve? Bella domanda. Ne abbiamo parlato dopo la loro uscita dalla Champions e non so cosa rispondere. Io spero resti, è una decisione che conosce solo lui. Senza dubbio posso dire che per l'Italia, come nel caso di Mou, se lui resterà sarà un biglietto da visita non da poco.