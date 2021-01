Un colpo in stand-by: la Juventus studia una soluzione

TORINO – Manca solamente un giorno all’apertura della nuova sessione invernale di calciomercato. Nel frattempo, nella giornata di oggi, la Serie A torna in campo per la 15esima giornata di campionato, con la Juventus che sarà impegnata ancora una volta in casa e che dovrà riscattare la brutta sconfitta subita contro la Fiorentina nell’ultima partita. Alle 20:45, infatti, i bianconeri affronteranno all’Allianz Stadium di Torino l’Udinese di Luca Gotti. Un sfida tra bianconeri, che sarà fondamentale per la squadra di Andrea Pirlo, determinata conquistare tre punti importantissimi. Solo una vittoria, infatti, potrebbe rilanciare la Juve nella corsa Scudetto, permettendogli di rimanere in scia delle milanesi, ormai saldamente in testa alla classifica.

La Vecchia Signora, dunque, vuole tornare al top e, per farlo, la società ha iniziato da diverse settimane a lavorare duramente sul mercato. Diversi nomi sono stati segnati sul taccuino del Chief Football Officer Fabio Paratici, pronto ad affondare alcuni colpi per rinforzare la squadra e tappare alcuni buchi. Tra gli obiettivi dei bianconeri, anche alcuni giocatori di prospettiva, in modo da attrezzarsi anche per il futuro. Uno di questi è Bryan Reynolds, terzino americano classe 2001, accostato alla Juve da alcune settimane. Tuttavia, nelle ultime ore sembrano sorti alcuni problemi.

Infatti, secondo quanto riportato da TuttoSport, il colpo per portare il calciatore a stelle e strisce a Torino è in stand-by. Il cavillo sarebbe legato al posto da extra-comunitario nella rosa della Juve, che attualmente non è disponibile. Per questo, il club bianconero vorrebbe prenderlo in comproprietà con un'altra società, che al momento sembra non esserci. La Vecchia Signora, dunque, sta studiando una soluzione per risolvere il problema e portare Reynolds in Italia. La caccia ad un club "socio" è iniziata.