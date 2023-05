ULTIM’ORA: Il TFN ha accettato il patteggiamento

La notizia di poco fa riporta che il Tribunale federale nazionale ha accettato il patteggiamento della Juventus sul filone "manovra stipendi". Prevista quindi solamente un'ammenda per il club bianconero che in questo modo rinuncia ai ricorsi. La cifra dell'ammenda ammonta a 718.000€. Multe anche per altri dirigenti, nessuna nuova penalizzazione in classifica. Multa da 47 mila euro per Fabio Paratici, 35,25 mila euro per Pavel Nedved e Federico Cherubini. Sanzioni anche per Cesare Gabasio (18,5 mila euro), Paolo Morganti (15 mila), Giovanni Manna (11,75 mila) e Stefano Braghin (10 mila).