Juve, Sky sulla manovra stipendi: ecco la richiesta del Procuratore Chinè

Entro lunedì dovrebbero arrivare le motivazioni della sentenza di penalizzazione di 15 punti che la Corte d'Appello Federale ha inflitto alla Juventus. Nel frattempo la Vecchia Signora deve fare i conti con altri filoni d'indagine. Come rivalto da Sky Sport, la Procura della Figc ha chiesto una proroga di 40 giorni sulla questione manovre stipendi. Il fascicolo firmato dal procuratore Giuseppe Chinè , comprende anche i presunti compensi fittizi agli agenti e l'indagine sulle nuove plusvalenze non ancora sottoposte a giudizio.

Il motivo della richiesta

Il volume di dati e la necessità di valutare anche la posizione delle altre squadre nell'inchiesta delle plusvalenze bis, ha portato la Procura Federale a chiedere più tempo. Ma quali sarebbero esattamente le accuse dei magistrati? Si ritiene che la Juve abbia utilizzato questo strumento per alleggerire i bilanci societari durante il periodo della pandemia, tagliando il salario dei propri giocatori per ridurre il passivo di bilancio. La tesi accusatoria sostiene che i calciatori bianconeri non abbiano davvero rinunciato a 4 mensilità, ma solo ad una dato che gli altri 3 sarebbero stati restituiti ai calciatori negli anni successivi senza pagarci sopra le tasse dovute. Risulterebbero quindi delle incongruenze rispetto a quanto dichiarato nei documenti contabili, incongruenze che costituirebbero sia il reato di falso in bilancio che quello di false comunicazioni rivolte al mercato.