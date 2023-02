News Juve – Ultim’ora Sky a poche ore dal derby: “Cambia tutto”

Fra poche ore il fischio d'inizio del derby della Mole , con la Juve determinata a continuare la propria striscia positiva. Torna fra i convocati Paul Pogba e magari per lui nel secondo tempo potrebbe esserci la possibilità di scendere in campo per qualche minuto.

Accanto al francese si accomoderà in panchina anche Federico Chiesa, che verrà impiegato nel secondo tempo per uno spezzone di gara. Vista la squalifica di Locatelli, in cabina di regia Allegri ha una doppia scelta. Rilanciare Paredes dal primo minuto o puntare sul giovane Barrenechea della Next Gen.