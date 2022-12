Ultim’ora improvvisa: “Si valuta rescissione Pogba” | News

Doveva essere il fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva della Juventus. Il ritorno di Paul Pogba a Torino per il momento si sta rivelando un fallimento totale. Il francese non è ancora mia sceso in campo in una gara ufficiale con la maglia bianconera e gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute non sono positive. Il rientro potrebbe slittare di qualche altra settimana. Arrivato a zero dal Manchester United, il Polpo ha firmato un contratto fino al 2026 con la Vecchia Signora, ma il suo destino potrebbe cambiare da qui a poco tempo.

Soluzione drastica per gennaio

Il noto giornalista Tony Damascelli conferma in diretta su Radio Radio che la Juve starebbe vagliando la possibilità di separarsi da Pogba in maniera consensuale. "Nel caso in cui il calciatore non dovesse tornare disponibile a gennaio, la dirigenza bianconera valuterebbe la rescissione del suo contratto con la Vecchia Signora". Elkann non è assolutamente felice degli investimenti azzardati sugli ingaggi compiuti su Di Maria e Pogba e potrebbe impegnarsi affinché questo tipo di operazione possa andare a buon fine, magari con una cospicua buonuscita per il 29enne francese. Intanto la società piemontese avrebbe già preso una decisione su Rabiot: i nomi per sostituirlo fanno paura<<<