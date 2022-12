Juve, ultim’ora su Del Piero: Elkann ha deciso / News

Il 28 novembre sarà considerata una data epocale nella storia recente della Juventus. Le dimissioni dichiarate dal presidente Andrea Agnelli e da tutto il resto del cda hanno creato un terremoto di proporzioni bibliche di cui si parla dalla mattina alla sera su tutti i giornali e sui media in genere. Ogni momento spuntano nuove presunte intercettazioni che stanno coinvolgendo sempre più persone, da Paratici ad Allegri fino allo stesso ds Cherubini. La nuova era in casa Juve sarà targata Elkann per il momento. In queste ore si fanno sempre più insistenti le voci sul ritorno in società di diversi profili importanti del passato bianconero. Ci sono stati dei contatti per l'eventuale ritorno di Beppe Marotta, ma per ora non c'è nulla di concreto. Discorso diverso per quanto concerne Alex Del Piero, sul quale Elkann sembrerebbe aver preso una decisione<<<